Полимерные трубопроводные системы для предприятий водоподготовки и водоочистки

Полимерные трубопроводы используются для организации систем водоподготовки и водоочистки. Они отличаются высокой термостабильностью, биологической инертностью, повышенной механической прочностью, стойкостью к старению.

Полимерные трубы от компании Афинара применяются на разных этапах водоподготовки. Надежность и безопасность продукции подтверждается сертификатами качества, физико-химическими свойствами материала.

Применение полимерных трубопроводов в системах водоподготовки

Трубы и фитинги из ПВХ, ПП-гомополимеров широко применяются в системах водоподготовки и очистки воды. PP-H считается наиболее нейтральным материалом, хорошо подходит для подготовки жидкости для лабораторий, медицинских нужд.

Преимущества труб и фитингов из полимеров

Небольшой вес, простота и скорость монтажа.

Стойкость к различным средам – деминерализованной, деионизированной воде, растворам кислот, серной кислоте и другим веществам, транспортируемым в цехах ХВО.

Надежность.

Стойкость к коррозии.

Гладкие внутренние поверхности, отсутствие отложений на стенках.

Сферы применения

Полимерные трубы и фитинги используют при создании систем механической очистки воды, поступающей из подземных и наземных источников, магистральных линий. Они отличаются гладкой внутренней поверхностью, могут применяться с жидкостью, имеющей абразивные частицы. Для водоочистки применяют фильтры, способные задерживать частицы менее 200 мкм. Для автоматизации работы оборудования арматура может оснащаться системой автоматической обратной промывки.

Обезжелезивание воды в промышленных установках водоподготовки производится путем удаления двухвалентного железа путем обратного осмоса. Фитинги из ПВХ используются для обвязки мембран, дренажных коллекторов. Они выпускаются в разных типоразмерах, могут иметь различную конструкцию для подключения дополнительного оборудования. Также компания Афинара предлагает ПВХ-ротаметры с магнитными датчиками.

Полимерные трубопроводные системы применяются на линиях умягчения воды, предназначенных для удаления магниевых и кальциевых солей из воды. Они отличаются стойкостью к рабочей среде, на их стенках не откладывается осадок, что способствует длительному сроку эксплуатации линии, защите арматуры от засорения. Для обвязки систем обессоливания применяют трубы и фитинги из ПВХ.

Фото с сайта afinara.ru

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