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Экономика

Арзамасский ЛМЗ "Старт" первым в регионе получил займ ФРП на новых условиях

03 мая 2023 15:24  [58] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Арзамасский "Литейно-механический завод "Старт" первым в Нижегородской области получил льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП) на 80,5 млн рублей по новым условиям софинансирования по федерально-региональной программе "Комплектующие изделия".

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, льготные займы ФРП станут важнейшими инструментами для развития нижегородских производств.

"Широкое программное "меню" позволяет выбрать наиболее подходящие условия для привлечения средств. В любом случае, ставки по таким займам будут существенно ниже рыночных – от 1 до 5 процентов годовых. При этом суммы более чем существенные –до 10 миллиардов рублей. Многие наши компании уже оценили преимущества государственного кредитования. К примеру, для ЛМЗ "Старт" этот заем стал четвертым. В 2020-м компания также получала поддержку по федерально-региональной программе "Комплектующие изделия", а в 2022-м – по региональным программам "Стабильность производства" и "Поддержка производства", - рассказал замглавы региона.

Целью нового проекта завода является увеличение выпуска комплектующих для "умных" газовых счетчиков. За счет средств фондов планируется приобретение технологического оборудования.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, общий бюджет проекта составит 112 млн рублей. Запланировано создание 14 рабочих мест.

"Менее чем за месяц после подписания соглашения у нас уже есть конкретные результаты: состоялись заседания экспертных советов по одобрению проекта на региональном и федеральном уровне.  Сегодня, в условиях импортозамещения, когда нужно очень быстро запускать новые производства, такое сокращение времени рассмотрения заявок на получение льготного финансирования от государства крайне важно", - отметил министр.

По словам директора регионального ФРП Ильи Тихонова, новые условия федерально-регионального финансирования совместных программ позволяют значительно увеличить инвестиционную активность в регионе.

Ранее сообщалось, что Фонды развития промышленности РФ и Нижегородской области будут совместно финансировать проекты на новых условиях.

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Теги:
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