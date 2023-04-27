Уголовное дело возбудили в Ленинском районе из-за невыплаты зарплаты работнику предприятия

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода проверила исполнение трудового законодательства на предприятии ООО "Интекс-корп", оказывающем клининговые услуги.
По итогам проверки стало известно о невыплате работнику заработной платы в период с сентября по ноябрь 2022 года, в связи чем перед сотрудником образовался долг в размере 114 тыс. рублей.
По данному факту после рассмотрения материалов проверки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Ход и результаты расследования уголовного дела, а также вопрос восстановления трудовых прав работника фирмы находятся на контроле районной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что долг по зарплате в 1,5 млн рублей перед работниками в городе Кстово погашен после вмешательства прокуратуры.
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