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Общество

Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставила 40 тонн гуманитарного помощи на Донбасс

03 мая 2023 18:42  [40] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с председателем Думы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс с очередной партией гуманитарного груза для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.

В состав группы вошли: депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Кирица, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова, депутат городской Думы города Сарова Василий Ласточкин, предприниматели Виталий Зюкин и Олег Саркисов. Груз помогли доставить водители Алексей Туляков, Юрий Аблясов, Александр Хардиков, Вячеслав Алелеков.

Нижегородцы доставили на Донбасс автомобили, продукты питания и медикаменты, строительные материалы, средства обогрева, инструменты и электроагрегаты, экипировка и обмундирование, средства связи, постельные принадлежности и предметы быта. Общий вес – около 40 тонн.

"Военнослужащим Сормовской разведбригады передали два автомобиля «УАЗ», стройматериалы, электрогенераторы, сварочное оборудование, инструменты, экипировку и тактическую обувь, продукты питания для «автономки», средства гигиены и бытовую химию, – рассказал Олег Лавричев. – В прифронтовой госпиталь в Рубежном привезли лекарства, продукты и спецобмундирование для военных медиков. В Северодонецке отгрузили посылки с едой, одеждой и обувью сразу нескольким воинским подразделениям – комендантской роте, танковому батальону, отрядам пехотинцев и снайперов. Также посетили 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и Народную милицию ДНР в Макеевке".

Также Олег Лавричев вместе с Татьяной Скоробогатовой посетили Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Луганске. Депутаты передали воспитанникам сладости, а также летнюю одежду и детскую литературу, собранные членами Нижегородского отделения Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) в рамках акции "Светлая Пасха".

Кроме того, участники поездки побывали в городе Бахмуте (Артемовск), где продолжаются интенсивные бои.

"Встретились с бойцами, передали продукты, воду, средства обогрева, без которых в полевых условиях не обойтись! Заместителю командира вручили вымпел "Нижегородского ополчения-2022" как оберег. Дай Бог, чтобы наши воины всё выдержали, выстояли и вернулись к своим семьям невредимыми! Верим в нашу Победу!" – сказал председатель городской Думы.

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Теги:
Гордума гуманитарная помощь Донбасс
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