Почти 1200 пенсионеров из всех муниципалитетов Нижегородской области посетили концерт "У Победы наши лица. У Победы нет границ!" Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

3 мая во Дворце культуры "ГАЗ" состоялся ежегодный концерт "У Победы наши лица. У Победы нет границ!", посвященный празднованию Дня Победы. Участниками мероприятия стали почти 1200 нижегородцев старшего возраста из всех муниципальных образований региона.

Традиционное патриотическое мероприятие организовано Нижегородским Союзом пенсионеров и региональным отделением "Единой России", помощь в проведении оказали министерство социальной политики Нижегородской области и Штаб общественной поддержки.

"Концерт военной песни в честь Дня Победы – наша добрая традиция. Его гостями стали представители старшего поколения со всей Нижегородской области. Сегодня они пришли не только с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, но и с фотографиями сегодняшних героев – бойцов специальной военной операции. День Победы – святой праздник для всех поколений нашей страны", – отметил региональный координатор проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, пожелав участникам концерта здоровья, счастья и долголетия.

"Гости мероприятия – это родные участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Каждый пришел на концерт с портретом своего героя. Это не просто фотографии, это символ памяти и дань уважения их подвигам", – заявил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Александр Бовин.

Во Дворце культуры нижегородцев встречали волонтеры областного Союза пенсионеров и активисты "Молодой Гвардии Единой России", а также аниматоры в гимнастерках. Всем участникам вручали Георгиевские ленты. В фойе была организована фотозона и площадка, где любой желающий мог спеть любимую песню военных лет. Кроме того, пенсионеры имели возможность станцевать "Вальс Победы".

На сцене дворца выступили знаменитые нижегородские музыкальные коллективы и солисты.

Гостей мероприятия также поздравил с наступающим праздником председатель Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Антипов.

В заключение концерта артисты и зрители вместе исполнили песню "День Победы", держа в руках портреты своих героев.