Комплекс видеофиксакции нарушений ПДД будет запущен 5 мая у школы №52 в Нижнем Новгороде Общество

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Комплекс фото- и видеофиксакции нарушений ПДД будет запущен 5 мая у школы №52 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, камеры будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходам около остановки "Парк имени Первого мая".

Отмечается, что на этом участке нередко происходят аварии с участием пешеходов.

Ранее сообщалось, что около 50 комплексов фиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области в 2023 году.