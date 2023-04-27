График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Водитель-курьер: преимущества профессии

04 мая 2023 13:43  [77]

Курьерские услуги пользуются огромным спросом. Многие компании приглашают людей на должность курьера и попробовать себя в этом направлении может абсолютно каждый человек.

Курьеры нужны для того, чтобы развозить тот или иной товар. Для этого они используют обычный транспорт. Развозка товаров, в основном, происходит в городах. В небольших поселках в этом нет необходимости.

Водитель-курьер вакансии в Москве представлены в широком многообразии и каждый желающий может подобрать вариант, который на 100% будет соответствовать всем заявленным требованиям.

Кто может стать водителем-курьером?

Получить должность водителя-курьера не так просто, как кажется на первый раз. Специалист должен хорошо знать город и ориентироваться в местности. К тому же, он должен разбираться в документации и принимать груз.

Также курьер должен соблюдать правила конфиденциальности. И если в процессе транспортировки возникнуть какие-то проблемы, то специалист должен их решить максимально быстро. Курьер должен понимать, что получатель ждет груз и доставить его нужно в короткий промежуток времени. Также он несет ответственность за сохранность груза.

Требования к подбору курьера довольно высокие. И если курьер требуется какой-то компании, то отбор будет проходить довольно сложно и рассматриваться будут разные кандидатуры.

Курьер – работа сложная и требует от человека высокого уровня ответственности. Специалист должен серьезно подходить к своей работе, быть аккуратным и максимально точно исполнять поручения.

Водитель –курьер: плюсы профессии

Что касается преимуществ, то профессия имеет целый ряд плюсов. И перед тем, как пойти в нужном направлении, стоит внимательно оценить все достоинства, например,

  1. Не нужно иметь профильное образование. Но при приеме на работу работодатели будут обращать внимание на различные критерии. К примеру, желательно, чтобы претендент мог находить общий язык с другими людьми.
  2. Работа курьером не отнимает много времени. Человек может совмещать ее с обучением в университете или с основной работой.
  3. Всегда есть время за занятие саморазвитием. К примеру, в процессе доставки можно слушать аудиокниги или лекции по саморазвитию.
  4. Работа подвижная и не нужно сидеть целый день в душном офисе. Доставщики целый день двигаются и подвижный образ жизни позволяет поддерживать тело в хорошей форме.
  5. Начальство не контролирует деятельность курьера. Есть определенные временные рамки и курьер должен их соблюдать.
  6. Довольные клиенты не только оставляют положительные отзывы, но и могут оставить чаевые.

Реклама. ООО "Инстамарт Сервис". job.sbermarket.ru Kra23W1P4

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph