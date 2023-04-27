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Общество

Депутат ЗСНО Андрей Тарасов вручил паспорта нижегородским школьникам

04 мая 2023 16:17  [40] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутат нижегородского Заксобрания Андрей Тарасов в ходе торжественной церемонии вручил паспорта школьникам из региона. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

"С первым паспортом подросток получает права, которые с каждым годом только расширяются и увеличиваются. Поговорили с ребятами о важном: зачем нужен такой документ, как с ним обращаться, и какие новые возможности и обязанности теперь у них появились", - отметил Андрей Тарасов.

"Мне было интересно посетить Законодательное Собрание, посмотреть, как тут все выглядит и получить паспорт в такой торжественной обстановке. Я почувствовал ответственность и осознал, насколько важным документом является паспорт гражданина РФ", - сказал ученик лицея №40, Александр Потапов.

"Я очень ждала это мероприятие. На церемонии мы обсудили наши увлечения, появилось больше понимания, каким образом не ошибиться с выбором будущего дела. Думаю, что вручение первого паспорта запомню на всю жизнь", - подчеркнула ученица 102 школы, Татьяна Девятых.

Кроме того, Андрей Тарасов вручил школьникам Конституцию РФ. Дети смогли обратиться с личными вопросами к депутату и составить обращения, как полноправные граждане РФ.

"Самое главное, что родители осознают, что дети повзрослели. С ними надо вести уже серьезный разговор о том, какой они для себя видят взрослую жизнь, позволять вместе со взрослым принимать серьезные решения. Верю, что такие мероприятия помогают скорее адаптироваться во взрослой жизни, и, самое главное, быть патриотами своей страны", - сказал Андрей Тарасов.

Справка

Указом Президента РФ установлено, что с 1 июля 2021 года при получении первого паспорта подростку вручается Конституции РФ.

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Теги:
Законодательное собрание
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