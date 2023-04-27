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Бизнес

Почти 1200 самозанятых зарегистрировались в областном центре "Мой бизнес" для участия в обучающем проекте "Займись делом!"

04 мая 2023 17:24  [56] Бизнес

Свыше 1200 самозанятых прошли регистрацию в областном центре "Мой бизнес" для участия в обучающем проекте "Займись делом!". 

Набор участников в обучающий проект продлится до 12 мая по ссылке.

Инициатива реализуется в Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, число самозанятых за прошлый год выросло более чем на 60%, почти до 117 тысяч человек. Высокая динамика роста числа самозанятых в регионе сохраняется и в этом году.

"Только за первый квартал 15 тысяч жителей Нижегородской области оформили статус плательщика налога на профессиональный доход. Эти статистические данные говорят о том, что такая форма налогового режима крайне востребована. А наша задача – помочь предпринимателям уверенно вести и расширять свой бизнес. Этим целям служит проект "Займись делом!", благодаря которому самозанятые учатся вести бухгалтерию, заполнять налоговую документацию, составлять бизнес-планы и продвигать свое дело в Интернете. Заявку на участие в проекте уже подали 1210 нижегородцев", - рассказал Максим Черкасов.

Проект "Займись делом!" пройдет в три этапа. Сначала участников проекта ждет онлайн-обучение по основам ведения деятельности в качестве самозанятого. Затем состоятся очные семинары об актуальных мерах государственной поддержки, на которые самозанятые могут рассчитывать. Завершится проект бизнес-играми, благодаря которым самозанятые под руководством экспертов подготовят бизнес-планы своих проектов и защитят их перед конкурсной комиссией. Победители получат пакеты услуг по продвижению в Интернете.

Для того чтобы побороться за призы, нужно пройти все три этапа проекта.

Основательница лофта для праздников "Вместе" Елена Кареткина стала победительницей проекта "Займись делом!" в прошлом году.

"Я уже много лет работаю в индустрии организации праздников. Лучший способ продвижения этого бизнеса – популярность в Интернете. Люди видят крутую атмосферу и тоже хотят в нее окунуться. Поэтому развитие соцсетей мне было просто необходимо, для этого я и пришла в проект "Займись делом!". Получила много нужной информации, которая и сегодня помогает в работе.  Поскольку я стала одним из победителей проекта, мне бесплатно разработали сайт и оформили страницу в соцсетях, которую начала активно вести после проекта. Теперь количество клиентов постоянно растет. С начала года я провела в лофте уже 35 мероприятий, и еще больше запланировано на ближайшие месяцы", – рассказала Елена Кареткина.

Получить дополнительную информацию о проекте "Займись делом!" можно по телефонам: 8 (800) 301-29-94 и 8 (831) 435-17-00 (доб. 1004). Участие бесплатное.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании могут получить гранты от фонда "Сколково".

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Теги:
бизнес самозанятые
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