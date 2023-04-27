Нижегородские фронтовики получают поздравления в рамках акции "Подарок ветерану" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области стартовала акция "Подарок ветерану". Депутаты и активисты "Единой России" совместно с Волонтерами Победы вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны цветы, ценные подарки и продуктовые наборы. До Дня Победы они посетят всех ветеранов, которые проживают в Нижегородской области.

"Впереди у нас такой замечательный, действительно всенародный, праздник. Думаю, нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Это уже наша традиционная акция, которая проходит обязательно в преддверии Нового года и Дня Победы. Но мы и на постоянной основе ведем поддержку ветеранов. К этому с трепетом относятся все наши партийцы, депутаты, волонтеры. Это очень ценно, что нашему поколению довелось общаться с ними лично, слышать их истории, правду о войне. Всем ветеранам я желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы еще как можно больше праздников мы провели с ними вместе", - сказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Сегодня поздравления принимали Евгений Трофимович Крюков и Григорий Алексеевич Гребенюк из Нижнего Новгорода.

Евгений Трофимович Крюков ушел на фронт сразу из школы: сначала в учебную часть в Кирове, а дальше для выполнения боевых задач на Кавказе. Был летчиком-истребителем, за годы войны совершил больше сотни вылетов. В 1943 году был сбит и оказался в плену почти на два года. Но победный май 1945 года встретил уже с советскими войсками в Германии.

В этом году ветеран отметил свой 100-летний юбилей. На вопрос про самочувствие отвечает, что все также, как и в 20 лет, только ноги помедленнее ходят. А слова песни "Первым делом – самолеты", которая сегодня звучит специально для него, знает наизусть и с удовольствием подпевает с гостями.

Григорий Алексеевич Гребенюк в первый год войны работал в колхозе, принимал участие в строительстве оборонительных сооружений вокруг Горького. На фронт призван в январе 1942 года. Был командиром взвода в артиллерийской батарее гвардейской морской Ленинградской бригады. Службу окончил 5 февраля 1959 года в звании майора.

Несмотря на свой солидный возраст Григорий Алексеевич жизнерадостен и активен, отлично помнит все даты и события прожитых лет. И как встретил Победу, рассказывает будто это было вчера.

"Я ее встретил в Прибалтике. Я уже был гвардии лейтенантом, командиром взвода. Переходили мы тогда с одного участка фронта на другой. Подъезжаем к одной из станций, горит красный свет, но спустя какое-то время нас пропустили. На следующей – светофор опять нас не пропускает. Я был дежурным по эшелону, замполит ушел выяснять и пришел с новостью, что война закончилась. Такое было ликование! Вот так было 8 мая 1945 года, мне тогда было 22 года", - рассказал ветеран.

Для всех ветеранов волонтеры устраивают небольшой концерт, играют их любимые песни и поют все вместе.

"Нам приятно осознавать, что ветераны всегда нас очень ждут, встречают с улыбками, вместе с нами танцуют, поют любимые песни. А нам важно создавать им вот такое праздничное настроение. Устраиваем выступления всем индивидуально, понимая, что в силу возраста и состояния здоровья, уже не все из них смогут принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Поэтому праздник для них создаем мы", - поделилась руководитель Нижегородского регионального отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.

Организаторами акции выступают региональные отделения "Единой России" и "Волонтеров Победы".