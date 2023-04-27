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Общество

Свет и воду точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 5 мая

05 мая 2023 09:29  [95] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 5 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Ленинском районе анонсировано отключение электричества с 8:00 до 12:00 на проспекте Ленина в домах № 65/2 и 65/4, а также на ул. Перекопской, 4.

С 9:00 до 17:00 будет ограничена подача горячей воды по адресам: ул.Мичурина,1, 1/1, ул.Июльских Дней,11/1,19.

В Сормовском районе, по информации Россетей, с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улица Кима, переулок Крутой, переулок Общественный.

С 9:00 до 16:00 электропитание отключат на ул. Заливной, 51а, 52, 53, 56, 57; ул. Олега Кошевого, 15а, 17а, 19а, 22а, 25, 27, 29, 31; ул. Унженской, 1-6, 6а,10а.

В Советском районе без электроснабжения с 9:00 до 12:00 останутся несколько административных зданий и многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Артельная ул; 9б, 9в, 11, 13, 13/1; Артельный проезд; 2, 4, 6, 8; ул. Пушкина, 34б, 34в, 34г, 36, 36б.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 свет будет отключен на 1-й Экономической улице в домах № 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10; на 2-й Экономической улице в домах № 3, 4, 6, 8, 12; на улице Чебоксарской в домах № 3, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В Канавинском районе с 9:00 до 15:00 будут обесточены три дома по Московскому шоссе: 232а, 234а, 236а, а также жилые дома и административные здания по улице Кузбасской: 1-23 (нечётная сторона); улице Серова, 2-24 (чётная сторона).

С 9:00 до 17:00 света не будет на Сортировке в частном секторе: на ул Болотникова, 21, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 75, 80, 82, 84, 85, 88; ул. Кузовной, 16, 17.

В Нижегородском районе с 13:00 до 16:00 электроэнергию планируют отключить в слободе Подновье на ул. Лысогорской - в домах с № 127 по 290.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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