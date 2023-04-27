Букет лилий: кому можно подарить подобную композицию?

Лилии – цветы удивительной красоты. Цветок не только выглядит привлекательно, но и обладает приятным ароматом, который невозможно не заметить. Несмотря на красоту растения, лилии любят далеко не все и перед тем, как преподнести их кому-то, стоит узнать о предпочтениях или наличии аллергии.

Язык флористики богат и выбирая то или иное растение стоит понять, что оно обозначает. В специализированных магазинах продаются букеты, собранные из разных цветов. Но отдельного внимания заслуживают именно лилии. И если хочется рассказать девушке о своих чувствах, подчеркнуть ее достоинства и пожелать счастья, то лучше цветка не найти.

Лилии бывают разных цветов и каждый оттенок имеет свое значение. Если флористы в этом разбираются и формируют букеты с учетом этого, то покупатели часто не обращают внимание на язык цветов. К примеру, если хочется преподнести цветы нежной и романтической девушке, то стоит выбрать розовые лилии. А вот жизнерадостным дамам, которые привыкли рассчитывать на себя идеально подойдут желтые цветы. На день рождения можно подарить оранжевые лилии, потому что этот оттенок говорит о здоровье и долголетии.

Букет из лилий – композиция, которую можно считать уникальной. И если приобрести такие цветы, то их можно подарить кому угодно. Главное, правильно подобрать оттенок. Подарок не останется незамеченным и поднимет настроение абсолютно любому человеку.

Сколько лилий должно быть в букете?

Было время, когда бешеной популярностью пользовались розы. На лилии мало кто обращал внимание. Но флористы посчитали это незаслуженным и стали создавать красивые букеты из лилий и мешать их с другими цветами. Флористы считают, что букет лилий - это уникальный презент, который придется по душе любому получателю.Однако, перед тем, как сделать выбор в сторону этого цветка, стоит обратить внимание на то, что они сильно пахнут и далеко не все могут вынести сладковатый аромат, который ничем нельзя перебить.

Сколько же лилий можно подарить? Тут все зависит от ситуации, когда цветы будут преподнесены, а также от возможностей покупателя. К примеру, если в букете будет только одна лилия, то он не потеряет своей презентабельности. Таким образом можно рассказать о своих чувствах.

Лилии – цветы, которые символизируют не только любовь, но и надежду, а также веру в себя и окружающих. Эти цветы, собранные в композицию, можно подарить подруге на какой-нибудь праздник, а также презентовать коллеге в знак благодарности. Но если лилии дарит представитель сильного пола, то можно быть уверенным в том, что девушка ему очень нравится и он настроен серьезно.

Букет из 5-ти лилий можно подарить девушке, которой не получается рассказать о том, что она самая лучшая на земле. Такая композиция может стать отличным подарком и женщине в возрасте.

Если мужчина решил позвать свою избранницу замуж, то он может подарить ей букет, который будет состоять из 7-ми цветов.

Фото с сайта "Маркет флора" market-flora.ru

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