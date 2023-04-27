Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
Лев Лещенко выступит на главной сцене в Дзержинске 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Букет лилий: кому можно подарить подобную композицию?

05 мая 2023 10:45  [85]

Лилии – цветы удивительной красоты. Цветок не только выглядит привлекательно, но и обладает приятным ароматом, который невозможно не заметить. Несмотря на красоту растения, лилии любят далеко не все и перед тем, как преподнести их кому-то, стоит узнать о предпочтениях или наличии аллергии.

Язык флористики богат и выбирая то или иное растение стоит понять, что оно обозначает. В специализированных магазинах продаются букеты, собранные из разных цветов. Но отдельного внимания заслуживают именно лилии. И если хочется рассказать девушке о своих чувствах, подчеркнуть ее достоинства и пожелать счастья, то лучше цветка не найти.

Лилии бывают разных цветов и каждый оттенок имеет свое значение. Если флористы в этом разбираются и формируют букеты с учетом этого, то покупатели часто не обращают внимание на язык цветов. К примеру, если хочется преподнести цветы нежной и романтической девушке, то стоит выбрать розовые лилии. А вот жизнерадостным дамам, которые привыкли рассчитывать на себя идеально подойдут желтые цветы. На день рождения можно подарить оранжевые лилии, потому что этот оттенок говорит о здоровье и долголетии.

Букет из лилий – композиция, которую можно считать уникальной. И если приобрести такие цветы, то их можно подарить кому угодно. Главное, правильно подобрать оттенок. Подарок не останется незамеченным и поднимет настроение абсолютно любому человеку.

Сколько лилий должно быть в букете?

Было время, когда бешеной популярностью пользовались розы. На лилии мало кто обращал внимание. Но флористы посчитали это незаслуженным и стали создавать красивые букеты из лилий и мешать их с другими цветами. Флористы считают, что букет лилий - это уникальный презент, который придется по душе любому получателю.Однако, перед тем, как сделать выбор в сторону этого цветка, стоит обратить внимание на то, что они сильно пахнут и далеко не все могут вынести сладковатый аромат, который ничем нельзя перебить.

Сколько же лилий можно подарить? Тут все зависит от ситуации, когда цветы будут преподнесены, а также от возможностей покупателя. К примеру, если в букете будет только одна лилия, то он не потеряет своей презентабельности. Таким образом можно рассказать о своих чувствах.

Лилии – цветы, которые символизируют не только любовь, но и надежду, а также веру в себя и окружающих. Эти цветы, собранные в композицию, можно подарить подруге на какой-нибудь праздник, а также презентовать коллеге в знак благодарности. Но если лилии дарит представитель сильного пола, то можно быть уверенным в том, что девушка ему очень нравится и он настроен серьезно.

Букет из 5-ти лилий можно подарить девушке, которой не получается рассказать о том, что она самая лучшая на земле. Такая композиция может стать отличным подарком и женщине в возрасте.

Если мужчина решил позвать свою избранницу замуж, то он может подарить ей букет, который будет состоять из 7-ми цветов.

Фото с сайта "Маркет флора" market-flora.ru

Реклама. ООО "Маркет флора". market-flora.ru Kra23usV8

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph