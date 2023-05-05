Юрий Шалабаев: "Нижний Новгород стоял у истоков развития радио" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем радио.

"Сегодня День радио! Это профессиональный праздник для всех работников связи и массовых коммуникаций, всех, кто трудится на радио и телевидении, а также для радиолюбителей. Этот день широко отмечают на радиофизических факультетах университетов по всей России, включая и наш ННГУ имени Н.И. Лобачевского", - говорится в тексте поздравления.

"Нижний Новгород стоял у истоков развития радио. В середине прошлого века наш город называли советской радиостолицей. Современный информационный бум стал возможным благодаря труду многих поколений ученых, инженеров и техников. Радиовещание, а вместе с ним и телевидение, играет огромную роль в современной жизни, помогает быть в курсе событий, наслаждаться музыкой и передавать важные сообщения.

Хочу пожелать всем причастным дальнейших успехов и достижений. Пусть ваша работа доставляет радость и пользу людям, а ваш профессионализм и талант принесут вам заслуженное признание и уважение", - сказал Юрий Шалабаев.