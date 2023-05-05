Игорь Комаров: "Наш народ заплатил за мир ценой жизней миллионов граждан нашей большой страны" Общество

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил поздравление с Днем Победы.

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Победы! Наш народ заплатил за мир ценой жизней миллионов граждан нашей большой страны. Мы помним обо всех, кто бесстрашно шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины; о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Единство фронта и тыла – это та несокрушимая сила, которая делает Россию сильным и независимым государством.

И сегодня защитники нашего Отечества, каждый день проявляя силу и стойкость, сражаются за Россию, за наше общее будущее. Очень важно, чтобы мы были едины и каждый из нас делал всё, чтобы наша страна жила и развивалась.

Желаю всем счастья и благополучия! С праздником! С Днем Великой Победы!", - сказал Игорь Комаров.