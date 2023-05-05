Олег Лавричев: "Мы должны помнить, какой великой ценой нам досталась Победа" Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем Победы.

"Уважаемые нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы для каждого из нас – день гордости и национального триумфа, символ мощи и несокрушимости России, торжества свободы и справедливости. Мы с благодарностью храним память о героях войны, отдавших свои жизни на передовой, ковавших победу в тылу, восстанавливавших мир, разрушенный врагом. Наше глубокое уважение и признательность поколению победителей за то, что они сделали для нас, – безграничны!

Миллионы семей бережно хранят истории своих героев. Мы держимся за эту связующую нить памяти и ни за что не дадим ей оборваться! Ради будущих поколений, ради наших детей мы должны помнить, какой великой ценой нам досталась Победа, и сделать все возможное, чтобы никогда не повторилась на Земле самая жестокая и бесчеловечная война.

Дорогие земляки! В этот великий день примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, мира, добра, гармонии, семейного тепла и благополучия! Будьте счастливы, здоровы и берегите друг друга! С праздником!", - сказал Олег Лавричев.