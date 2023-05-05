ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
Лев Лещенко выступит на главной сцене в Дзержинске 9 мая
Масштабная замена устаревших лифтов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2023 10:45  [29] Нижегородские волонтеры накануне 9 мая провели в регионе акцию "Парад у дома ветерана"
09 мая 2023 10:22  [73] Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Победы
09 мая 2023 10:10  [88] Юрий Шалабаев: "Этот праздник напоминает нам о бессмертном подвиге наших предков"
09 мая 2023 09:50  [102] Олег Лавричев: "Мы должны помнить, какой великой ценой нам досталась Победа"
09 мая 2023 09:42  [109] Семьи нижегородских участников СВО принимают участие в главном Параде Победы в Москве
09 мая 2023 09:20  [105] Евгений Люлин: "Годы идут, но не меркнет память о Великой Отечественной войне"
09 мая 2023 09:10  [112] Глеб Никитин: "Эта Великая Победа - не просто эпизод уже далекой истории"
09 мая 2023 09:00  [110] Игорь Комаров: "Наш народ заплатил за мир ценой жизней миллионов граждан нашей большой страны"
08 мая 2023 15:29  [378] Евгений Люлин принял участие в посвященном Дню Победы митинге в селе Чернуха
08 мая 2023 14:48  [307] Более 450 образовательных и спортивных учреждений Нижегородской области участвуют в кинопроекте "Герои войны - Герои спорта"
Общество

Олег Лавричев: "Мы должны помнить, какой великой ценой нам досталась Победа"

09 мая 2023 09:50  [102] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем Победы.

"Уважаемые нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы для каждого из нас – день гордости и национального триумфа, символ мощи и несокрушимости России, торжества свободы и справедливости. Мы с благодарностью храним память о героях войны, отдавших свои жизни на передовой, ковавших победу в тылу, восстанавливавших мир, разрушенный врагом. Наше глубокое уважение и признательность поколению победителей за то, что они сделали для нас, – безграничны!

Миллионы семей бережно хранят истории своих героев. Мы держимся за эту связующую нить памяти и ни за что не дадим ей оборваться! Ради будущих поколений, ради наших детей мы должны помнить, какой великой ценой нам досталась Победа, и сделать все возможное, чтобы никогда не повторилась на Земле самая жестокая и бесчеловечная война.

Дорогие земляки! В этот великий день примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, мира, добра, гармонии, семейного тепла и благополучия! Будьте счастливы, здоровы и берегите друг друга! С праздником!", - сказал Олег Лавричев.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
05 мая 2023 18:13Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph