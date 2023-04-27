Более 100 человек задействованы на достройке ЖК "Радуга" в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На достройке проблемного жилого комплекса "Радуга" в Дзержинске" в настоящее время задействованы 109 человек и три единицы техники.

Как сообщили в региональной Дирекции по строительству, на объекте уже завершены работы по установке новой канализационной напорной станции, устройству наружных сетей.

Заместитель главного инженера региональной дирекции по строительству Кирилл Козлов отметил, что основной задачей на ближайший период является завершение работ по устройству монолитного каркаса.

"Скоро строители приступят к внутренним работам по монтажу трубопроводов отопления, водоснабжения и канализации", - добавил он.

Решение о достройке данного ЖК было принято летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что застройщик ЖК "Радуга" в Дзержинске был признан банкротом. Напомним также, что демонтаж старых окон, вентблоков и перегородок ранее завершился в проблемном ЖК "Радуга" в Дзержинске. Изначально данный ЖК планировалось достроить до конца 2022 года.