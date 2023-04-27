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Общество

Правовая акция "Живи и помни!" состоится в Нижегородской области

05 мая 2023 13:27  [62] Общество

Правовая акция "Живи и помни!" пройдет в Нижегородской области с 8 по 15 мая. Об этом сообщает Центр правового консультирования граждан и юридических лиц.

Согласно информации, в этот период времени все ветераны ВОВ. проживающие в Нижегородской области, смогут получить бесплатную правовую консультацию в Центре.

Кроме участников и ветеранов Великой Отечественной войны, бесплатную консультацию смогут получить их дети, внуки и правнуки.

Получить бесплатную квалифицированную правовую помощь можно:

- по многоканальному телефону горячей телефонной линии: 8 (831) 422-10-55,

- через Единый Портал по правовому просвещению и оказанию правовой помощи в Нижегородской области: https://www.pravovsem52.ru/,

- отправить обращение на электронную почту: info@pravovsem52.ru или сообщение в аккаунты социальных сетей ВКонтакте: https://vk.com/gbunocpk и Одноклассники: https://m.ok.ru/group/59744211173466, в Telegram-канал: https://t.me/gbunocpk.

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Теги:
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