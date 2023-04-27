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Бизнес

Нижегородцы могут выбрать важные социальные инвестпроекты региона

05 мая 2023 14:40  [75] Бизнес

Жители Нижегородской области могут выбрать важные социальные инвестпроекты региона. В Нижнем Новгороде 18 мая состоится бизнес-форум, где пройдет вручение премии "Лидер инвестиций", организованный Корпорацией развития Нижегородской области.

Лучшие проекты определи деловое сообщество региона, а нижегородцы уже сейчас могут проголосовать за самые социально важные инвестпроекты. Жители региона смогут выбрать инициативы, которые делают жизнь более комфортной, влияют на качество жизни, а также решают насущные проблемы.

Стоит отметить, что в этом году мероприятия пройдут в новом формате. Представители власти и бизнес-сообщества Нижегородской области обсудят актуальные векторы развития экономики и определят лучшие инвестиционные проекты и достижения, повлиявшие на изменение инвестиционного климата региона.

Как отметили в Корпорации развития Нижегородской области, глобальной целью инвестпроектов является улучшение жизни людей. "Изменения, которые происходят рядом, в городской среде, нередко являются результатом чьих-то инвестиций, а не только доброй воли. Потому бизнес-форум и вручение премии "Лидеры инвестиций" важны не только для делового сообщества, но и для всех жителей региона", — подчеркнули в региональной Корпорации развития.

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Теги:
Инвестиции Социальные проекты
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