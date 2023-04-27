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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли на Эльбрусе 15-летнего нижегородца

05 мая 2023 15:13  [45] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

Сотрудники МЧС спасли на Эльбрусе 15-летнего нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Согласно информации, 4 мая в 15:35 спасателям поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5200 метров один из участников восхождения попросил о помощи. Группа, совершавшая восхождение, состояла из двух нижегородцев, свой маршрут в МЧС России они не регистрировали.

В поисках приняли участие 10 специалистов и 2 единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. 15-летний пострадавший был обнаружен около 19:10.

У подростка были зафиксированы признаки горной болезни. Его эвакуировали в поселок Терскол, сейчас парень в медицинской помощи не нуждается.

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов отметил, что на высоте 5642 м над уровнем моря кислорода меньше на 70% от привычной для человека среды обитания. 

"Именно поэтому важно несколько дней провести на щадящей высоте для адаптации. И дальше подъем. Неспеша. И обязательно зарегистрировать маршрут в МЧС", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед рыбака в Нижегородской области.

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