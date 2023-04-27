Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2023 16:38  [24] Консультационный центр "Родительская школа" запустили в Нижегородской области
05 мая 2023 16:06  [91] Юрий Шалабаев провел встречу с нижегородскими студентами в рамках проекта "ГосСтарт"
05 мая 2023 15:53  [106] ННГУ им. Лобачевского начал сотрудничать с двумя вузами Армении
05 мая 2023 15:40  [98] Запись на участие в жеребьёвке на охотничьи разрешения стартовала в Нижегородской области
05 мая 2023 15:27  [115] Грузия на месяц закрыла проезд для легковых автомобилей через КПП "Верхний Ларс" на границе с Россией
05 мая 2023 15:24  [113] Почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!"
05 мая 2023 14:54  [128] Музей Белышевской школы Ветлужского округа стал победителем Всероссийского конкурса проекта "Историческая память"
05 мая 2023 14:47  [126] Автобус А-90 в апреле вновь стал самым популярным маршрутом в Нижнем Новгороде
05 мая 2023 14:25  [125] Полиция задержала четырех нижегородцев за сбыт поддельных евро
05 мая 2023 14:14  [196] Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
Общество

Почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!"

05 мая 2023 15:24  [113] Общество

В 2023 году в Нижегородской области по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как напомнил глава региона, в этом году в голосовании за проекты приняли участие почти 770 тысяч жителей региона, что подчеркивает востребованность данного проекта. В 2023 году общая сумма финансирования "Вам решать!" увеличена до 1,2 млрд рублей.

"Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию местного самоуправления отметил важность непосредственного участия жителей в принятии решений. Проект "Вам решать!" полностью соответствует выполнению задач, которые ставит перед нами глава государства. Ежегодно удается реализовывать сотни проектов, которые поддержали сами жители. Это не просто позволяет обновить дорогу, благоустроить сквер, установить детскую площадку, но и вовлекает людей в процесс улучшения жизни", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, проект "Вам решать!" объединяет нижегородцев и муниципальные власти в решении конкретных задач, позволяет вместе работать для общих целей. 

Перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, размещен на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе "Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!".

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вам решать!
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph