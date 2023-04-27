Почти 560 проектов заявлены к реализации в 2023 году в Нижегородской области по проекту "Вам решать!" Общество

В 2023 году в Нижегородской области по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Как напомнил глава региона, в этом году в голосовании за проекты приняли участие почти 770 тысяч жителей региона, что подчеркивает востребованность данного проекта. В 2023 году общая сумма финансирования "Вам решать!" увеличена до 1,2 млрд рублей.

"Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию местного самоуправления отметил важность непосредственного участия жителей в принятии решений. Проект "Вам решать!" полностью соответствует выполнению задач, которые ставит перед нами глава государства. Ежегодно удается реализовывать сотни проектов, которые поддержали сами жители. Это не просто позволяет обновить дорогу, благоустроить сквер, установить детскую площадку, но и вовлекает людей в процесс улучшения жизни", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, проект "Вам решать!" объединяет нижегородцев и муниципальные власти в решении конкретных задач, позволяет вместе работать для общих целей.

Перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, размещен на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе "Проект инициативного бюджетирования "Вам решать!".