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Общество

Почти 320 тысяч услуг оказано нижегородцам за январь-март 2023 года через портал "Госуслуги"

05 мая 2023 16:57  [98] Общество

За январь-март текущего года нижегородцам было оказано 319 тысяч услуг через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Так, 171 тысяча услуг была получена полностью в электронном виде, что на 10% больше, чем в IV квартале 2022 года.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что по данному показателю регион входит в число лидеров страны. До конца года запланирован перевод в онлайн порядка 40 госуслуг, большинство из которых касаются социальной сферы.

Всю информацию о ходе рассмотрения заявки житель региона может получить через портал "Госуслуги", обратившись заранее с заявкой в любой из нижегородских МФЦ. Такая возможность пока действует для наиболее массовых услуг.

Также для граждан есть возможность оставить личное обращение, используя платформу "обратной связи" (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе". Так, за апрель через ПОС жители региона отправили более 5,5 тысячи сообщений.

Как отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков, пользователи платформы "Госуслуги. Решаем вместе" могут оставить обращения как о самых очевидных социальных сферах (дорогах, ЖКХ, благоустройстве, здравоохранении), так и о работе ЗАГСов региона, архива, Госстройнадзора.

К платформе "обратной связи" подключены все органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, учреждения здравоохранения и центры занятости населения, организации социального обслуживания населения, 95% детских садов и школьных учреждений, 82% организаций дополнительного образования для детей, 23% ресурсоснабжающих организаций. Работа по подключению организаций продолжается.

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" Нижегородской области способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что число обращений от нижегородцев на портал "Госуслуги. Решаем вместе" в 2023 году выросло на 4,7%.

 

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Теги:
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