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Общество

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" частично закроют на реставрацию с 10 мая

05 мая 2023 17:54  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" частично закроют на реставрацию с 10 мая. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, обновленный музей откроется уже в 2024 году, в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта. 

С 10 мая для посетителей станет недоступен барский дом А.А. Пушкина в селе Львовка. С 16 июня будет прекращен доступ гостей в господский дом, вотчинную контору, а также Музей сказок в главной усадьбе А.С. Пушкина.

В рамках реставрации планируется обновление мемориально-бытовой, а также литературно-мемориальной экспозиции в господском доме А.С. Пушкина. Также будет отреставрирован Музей сказов, крепостная контора, банька и кухня на территории усадьбы. Изменится экспозиция в барском доме усадьбы во Львовке.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова подчеркнула, что ключевая задача при реставрации заключается в сохранении памяти, подлинности, исторической достоверности и атмосферы пушкинского Болдина.

В парке появятся новые скамейки, освещение, навигация, сервисные зоны, обновленные мостики и дорожки.

Во время реставрации в музее продолжатся экскурсии. С 16 июня гостям будут предложены новые экскурсионные программы.

Как рассказала директор музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" Нина Жиркова, посетители смогут осмотреть снаружи господский дом, вотчинную контору, постройки хозяйственного двора, посетить людскую избу и господскую конюшню, а также прогуляться по усадебному парку и погрузиться в особую атмосферу старинного имения. Также в экскурсии будет добавлено больше интерактивных моментов.

Ранее сообщалось, что Большое Болдино получит из регионального и федерального бюджетов более 160 млн рублей на благоустройство.

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Теги:
Большое Болдино Музеи Реставрация
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