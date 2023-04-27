Достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Основные достопримечательности Нижегородской области участвуют в федеральной туристической премии "Маршрут построен". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, нижегородцы смогут отдать свой голос за один из проектов. Голосование продлится на сайте премии до 31 мая. От Нижегородской области представлено девять проектов в различных номинациях.

Нижний Новгород претендует на первое место в номинации "Главный маршрут года". В этой номинации выбирают регионы, проекты и маршруты, благодаря которым развивается туристическая отрасль в стране. В этой же номинации представлен маршрут "Три городецких коня", включающий посещение конно-спортивного клуба, музея мототехники и комплекса "Город мастеров" в Городце.

Нижегородский кремль, культурный центр "Пакгаузы" и Нижегородская ярмарка включены в номинации "Точка притяжения" – место в стране, которое должен увидеть каждый и которое нельзя пропустить.

Стрелка и озеро Светлояр борются за звание "Место силы", а мультижанровый музыкальный фестиваль "Столица закатов" может стать "Событием года".

Проект из Городца "В гости к олененку" участвует в номинации "Доброта спасет мир", где выбирают лучший социальный или благотворительный проект года в сфере туризма.

Отметим, что с одного IP-адреса можно проголосовать за любое количество номинантов, но не чаще, чем один раз в сутки. Далее победителей из числа финалистов, определенных народным голосованием, выберут эксперты, среди них – представители туристической отрасли, общественных организаций и деятели культуры.

Итоги конкурса подведут в июне. Победителями премии "Маршрут построен" станут люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые позволяют делать путешествия по России ярче, интереснее и комфортнее. Организатор конкурса в области развития внутреннего туризма – медиагруппа "Комсомольская правда".