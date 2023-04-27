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Смертность трудоспособного населения в Нижегородской области снизилась на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в абсолютных числах это означает, что с начала года в регионе умерло на более чем 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что это связано со снижением употребления алкоголя и табака, больше человек ведут здоровый образ жизни и проходят диспансеризацию.
Замгубернатора добавил, что показатель смертности в трудоспособном возрасте крайне важен при формировании оценки ожидаемой продолжительности жизни.
Ранее сообщалось, что около 1,3 млн нижегородцев пройдут медицинские профилактические мероприятия в 2023 году.
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