Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Лев Лещенко выступит на главной сцене в Дзержинске 9 мая
Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2023 18:20  [3] Смертность трудоспособного населения в Нижегородской области снизилась на 13,4%
05 мая 2023 18:07  [43] Достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен"
05 мая 2023 17:54  [88] Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" частично закроют на реставрацию с 10 мая
05 мая 2023 17:38  [85] Сотрудников "Автобана" наградили за проект строительства моста через Оку на М-12
05 мая 2023 17:26  [102] Мемориальную доску гендиректору НПП "Полёт" Евгению Белоусову открыли в Нижнем Новгороде
05 мая 2023 17:21  [85] Передвижение на электросамокатах и велосипедах могут запретить в нижегородском парке "Швейцария"
05 мая 2023 16:57  [94] Почти 320 тысяч услуг оказано нижегородцам за январь-март 2023 года через портал "Госуслуги"
05 мая 2023 16:38  [129] Консультационный центр "Родительская школа" запустили в Нижегородской области
05 мая 2023 16:06  [130] Юрий Шалабаев провел встречу с нижегородскими студентами в рамках проекта "ГосСтарт"
05 мая 2023 15:53  [138] ННГУ им. Лобачевского начал сотрудничать с двумя вузами Армении
Общество

Смертность трудоспособного населения в Нижегородской области снизилась на 13,4%

05 мая 2023 18:20  [3] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Смертность трудоспособного населения в Нижегородской области снизилась на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в абсолютных числах это означает, что с начала года в регионе умерло на более чем 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что это связано со снижением употребления алкоголя и табака, больше человек ведут здоровый образ жизни и проходят диспансеризацию.

Замгубернатора добавил, что показатель смертности в трудоспособном возрасте крайне важен при формировании оценки ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что около 1,3 млн нижегородцев пройдут медицинские профилактические мероприятия в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph