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Общество

Глеб Никитин: "История этого замечательного праздника неразрывно связана с Нижегородской областью"

07 мая 2023 09:43  [50] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем радио.

"Дорогие друзья! Сотрудники и ветераны теле- и радиовещания, отрасли связи и цифровых технологий! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

История этого замечательного праздника неразрывно связана с Нижегородской областью. Здесь долгие годы жил и работал выдающийся исследователь и экспериментатор Александр Попов, действовала уникальная радиолаборатория, были созданы профильные предприятия и мощная научная база.  В регионе всегда было сильное профессиональное сообщество. Люди, посвятившие свою жизнь радио и связи, преданны своей профессии, стремятся открывать новое, раздвигать границы возможного. 

По традиции, в этот день поздравляют и сотрудников электронных СМИ. Сегодня средства массовой информации играют огромную роль в жизни страны, позволяя людям узнавать самую актуальную информацию и формируя позицию по ключевым вопросам. Среди огромного количества данных важно опираться на проверенные источники новостей и знать, кому можно доверять!

Желаю всем, кто причастен к этому празднику, здоровья и благополучия! Пусть профессия дарит вам новые впечатления и возможности развития, позволяет двигаться вперед!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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