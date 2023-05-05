Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 4 месяца на 19,7% Экономика

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за четыре месяца 2023 года на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министерство финансов региона подвело итоги исполнения бюджета области за январь-апрель текущего года. По состоянию на 1 мая 2023 года доходы консолидированного бюджета получены в объеме 123,8 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 24,3%. Налоговые и неналоговые доходы равны 103 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 106,1 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 108,8 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 87,3 млрд рублей. Этот показатель на 22,2% выше уровня аналогичного периода 2022 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 91,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4%.