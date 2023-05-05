Перекрытие движения во время репетиций Парада Победы
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
Программа массовых мероприятий на лето в Нижнем Новгороде
График отключений горячей воды от нижегородского "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
05 мая 2023 18:45  [98] Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 4 месяца на 19,7%
05 мая 2023 09:44  [199] Игорь Норенков: "Благодаря мерам поддержки, инициированным губернатором, предприятия оперативно адаптировались к сложившимся условиям"
04 мая 2023 18:43  [350] Почти 1,8 трлн рублей инвестиций в основной капитал вложено в Нижегородской области за последние 5 лет
04 мая 2023 15:27  [403] Экономика Нижегородской области показала рост по итогам I квартала 2023 года
03 мая 2023 15:24  [412] Арзамасский ЛМЗ "Старт" первым в регионе получил займ ФРП на новых условиях
03 мая 2023 15:15  [475] Транш инфраструктурного бюджетного кредита на 88,3 млн рублей поступил в Нижегородскую область в апреле
03 мая 2023 14:21  [275] Росстат сообщил о снижении уровня бедности в стране по итогам 2022 года
02 мая 2023 14:53  [446] Более 40 фальшивых купюр было выявлено в Нижегородской области с начала года
02 мая 2023 14:17  [637] Публичные слушания по исполнению бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год пройдут 12 мая
29 апреля 2023 14:16  [735] Нижегородский мясоперерабатывающий завод присоединился к нацпроекту "Производительность труда"
Экономика

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 4 месяца на 19,7%

05 мая 2023 18:45  [98] Экономика

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за четыре месяца 2023 года на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министерство финансов региона подвело итоги исполнения бюджета области за январь-апрель текущего года. По состоянию на 1 мая 2023 года доходы консолидированного бюджета получены в объеме 123,8 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 24,3%. Налоговые и неналоговые доходы равны 103 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 106,1 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 108,8 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 87,3 млрд рублей. Этот показатель на 22,2% выше уровня аналогичного периода 2022 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 91,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что поступление доходов консолидированного бюджета Нижегородской области в 2022 году выросло на 19,4%.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие летнего круизного сезона 2023 года
05 мая 2023 18:13Открытие летнего круизного сезона 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph