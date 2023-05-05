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Александр Кулигин: День Победы – самый дорогой праздник для нашего Отечества и каждой российской семьи"

09 мая 2023 12:09  [56] Общество

Руководитель отделения "Союза пенсионеров" Нижнего Новгорода Александр Кулигин поздравляет нижегородцев с Днем Победы. Текст поздравления распространила пресс-служба НРО "Союза пенсионеров России".

"День Победы - особый день, который объединяет разные поколения, мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта Победа. Мы всегда будем помнить, сколько горя и страдания принесла война, поэтому этот день стал поистине великим праздником для каждой семьи.

Огненный годы Великой Отечественной войны навсегда вписаны в героическую летопись нашего Отечества. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта война. Важно помнить о тех, кто воевал, кто не вернулся с боев и, кто трудился в тылу. Они для нас навсегда Герои.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ваш подвиг дал нам возможность полноценно жить. Великий вам поклон!" – говорится в заключительной части поздравления.

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Теги:
9 мая День Победы Праздники
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