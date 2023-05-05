Нижегородцам предложили придумать талисман для финала игры "Зарница Поволжья" Общество

Фото: vk.com/zarnitsapfo2017

Жителей Нижегородской области приглашают принять участие в конкурсе по созданию талисмана X окружного финала военно-спортивной игры "Зарница Поволжья". Лучшая работа станет официальным символом мероприятия и будет использоваться в качестве логотипа при подготовке тематической сувенирной продукции. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки.

Участвовать в конкурсе могут нижегородцы в возрасте от 8 лет и старше. Заявки принимаются до 24 мая 2023 года.

Работы могут быть представлены в виде иллюстраций, плакатов, рисунков и открыток формата А4, нарисованных с помощью акварели, туши, гуаши, темперы, фломастеров, цветных или простых карандашей.

Также допускается графический дизайн в формате jpeg, png или pdf.

Эскизы принимаются только в электронном виде на e-mail: pfozp@yandex.ru.

Конкурсная комиссия отберёт девять лучших идей, которые будут выставлены на всеобщее голосование. Оно пройдёт с 1 по 11 июня в официальном сообществе "Зарницы Поволжья" во "ВКонтакте".

Регламент конкурса размещён по ссылке.