Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области Происшествия

Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, водитель погиб, сам Прилепин ранен. Писатель ехал к своей семье в Нижний Новгород.

В СМИ появилась информация, что сработало взрывное устройство, прикреплённое ко дну автомобиля Audi Q7.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал, что в настоящее правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. "Захар в порядке", - написал глава региона в Telegram-канале.

Напомним, Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, известный писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области. После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.