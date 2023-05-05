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Происшествия

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

06 мая 2023 12:36  [1] Происшествия

Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, водитель погиб, сам Прилепин ранен. Писатель ехал к своей семье в Нижний Новгород.

В СМИ появилась информация, что сработало взрывное устройство, прикреплённое ко дну автомобиля Audi Q7.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал, что в настоящее правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. "Захар в порядке", - написал глава региона в Telegram-канале.

Напомним, Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, известный писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области. После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород. После службы в армии учился в Нижегородском юридическом институте МВД России и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне.

В марте 2022 года Евросоюз ввёл санкции против писателя, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе" и отправлял помощь в Донецк.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону СВО.

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Теги:
Захар Прилепин Терроризм
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