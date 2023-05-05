Агропромышленная выставка "День поля" пройдет в Кстовском районе 14-15 июля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Агропромышленная выставка "День поля" пройдет в Кстовском районе, около поселка Селекция, 14-15 июля. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, на мероприятии фермеры продемонстрируют достижения и передовые технологии сельскохозяйственного производства, также пройдут выставка племенных животных и ярмарка-продажа продукции нижегородских производителей.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что площадки для предпринимателей будут предоставлены бесплатно.

К участию в выставке приглашаются аграрные предприятия, фермеры, производители и поставщики сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку. Информация по ее заполнению доступна по ссылке.

Подробная программа мероприятия и карта с точными координатами места его проведения будут размещены на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.