Евгений Люлин принял участие в посвященном Дню Победы митинге в селе Чернуха Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

8 мая в селе Чернуха Лысковского района прошел митинг, посвященный Дню Победы. По традиции в нём принял участие спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Для жителей Чернухи это особый день, когда возле обелиска в память об участниках войны, собираются всем селом с портретами своих родственников. Традиции проводить митинг в селе именно 8 мая здесь насчитывается больше 75 лет. С 1941 по 1945 годы из Чернухи отправились на фронт 320 человек и лишь 140 вернулись домой. Среди фамилий на обелиске есть фамилия отца спикера Законодательного Собрания Евгения Люлина. Борис Степанович Люлин прошел всю войну. Служил пограничником на границе с милитаристской Японией. За отвагу и смелость в боях Дальневосточного фронта был награжден медалями и орденом Отечественной войны II степени.

"В селе, к сожалению, уже не осталось ни одного участника ВОВ, и я благодарен каждому, кто тоже приходит сюда и приводит своих детей. Наш долг и наша ответственность – сохранить историческую память. Мы должны жить и понимать, что у нашего народа уже много столетий есть особая миссия – сохранять мир на этой земле! День Победы – это наша память. Сегодня России брошен вызов. На передовой Специальной военной операции за мир и справедливость сражаются нижегородцы, в их рядах есть и уроженцы села Чернуха, мои земляки – солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы. Сегодня они показывают нам пример храбрости и самопожертвования, потому что у каждого перед глазами пример их дедов и прадедов. Этот стержень свободы, уважения традиционных семейных и человеческих ценностей должен быть крепким в каждом из нас, поэтому так важно рассказывать людям о подвигах наших ребят, показывать их важную роль в том деле, за которое они сражаются", – сказал Евгений Люлин.

Вместе с жителями Чернухи Евгений Люлин возложил к обелиску цветы в память о ветеранах и 78-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.