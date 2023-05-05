Семьи нижегородских участников СВО принимают участие в главном Параде Победы в Москве Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Родные и близкие нижегородских военнослужащих–участников СВО сегодня принимают участие в Параде Победы на Красной площади. Накануне вечером, 8 мая, они отправились от Штаба общественной поддержки в Москву.

"Впервые семьи наших воинов принимают участие в таком масштабном мероприятии. Большое спасибо центральному исполкому "Единой России" и правительству Нижегородской области за то, что они помогли организовать эту поездку. Родные участников СВО из Нижнего Новгорода, Кулебакского, Семеновского, Сергачского и Вознесенского районов своими глазами увидят величие российской Армии", - отметил руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

По словам председателя Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инны Наумовой, приглашение на Парад Победы в Москву стало для участников большой неожиданностью. "Такая возможность представляется крайне редко. Все члены делегации были очень рады, что мы сможем вживую посмотреть Парад Победы, веху достижений нашей страны, - рассказала она. - Этот праздник гораздо важнее других праздников, он дает почувствовать себя членом одной большой семьи под названием Россия".

"Для нас это огромная честь: стоять на одной площади рядом с героями Великой Отечественной войны, нашим Президентом и представлять наших детей-участников специальной военной операции", - добавил один из участников поездки.

Сегодня ранним утром автобус с нижегородской делегацией уже прибыл в Москву.

Ранее сообщалось, что праздничные концерты для военнослужащих проходят в Нижегородской области.