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Происшествия

Два человека погибли на пожаре в поселке Мулино

09 мая 2023 12:28  [1] Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в поселке Мулино Володарского муниципального округа.

Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, общее число пострадавших составляет 9 человек, в том числе, двое детей.

Мужчина и женщина погибли до приезда скорой помощи.

Остальным пострадавшим медпомощь была оказана на месте ЧП, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что три бензовоза и бытовка сгорели в промзоне Кстовского района.

 

 

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Теги:
Володарский район Пожар
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