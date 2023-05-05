Два человека погибли на пожаре в поселке Мулино Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в поселке Мулино Володарского муниципального округа.

Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, общее число пострадавших составляет 9 человек, в том числе, двое детей.

Мужчина и женщина погибли до приезда скорой помощи.

Остальным пострадавшим медпомощь была оказана на месте ЧП, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что три бензовоза и бытовка сгорели в промзоне Кстовского района.