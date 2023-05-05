Два человека погибли на пожаре в поселке Мулино

Два человека стали жертвами пожара в поселке Мулино Володарского муниципального округа.
Как рассказал в своем Telegram-канале замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, общее число пострадавших составляет 9 человек, в том числе, двое детей.
Мужчина и женщина погибли до приезда скорой помощи.
Остальным пострадавшим медпомощь была оказана на месте ЧП, госпитализация не потребовалась.
Ранее сообщалось, что три бензовоза и бытовка сгорели в промзоне Кстовского района.
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