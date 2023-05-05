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Общество

ЛДПР: День Победы в Нижегородской области

09 мая 2023 15:30  [1] Общество

Фото: НРО ЛДПР

Сегодня, в 78-ую годовщину Великой Победы, представители Нижегородского регионального отделения ЛДПР собрались в самом центре столицы Приволжья - у Вечного огня в Нижегородском Кремле. Партийцы возложили венки и цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших в страшные годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе НРО партии.

"Каждый год День Победы объединяет миллионы людей по всему миру. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда считал его величайшим днём в истории нашего государства и не раз напоминал о необходимости сохранения памяти о подвиге наших дедов и прадедов. Это наш долг. Сегодня, следуя его заветам, партийцы не только собираются у Вечного огня, чтобы почтить память героев, но и проводят множество патриотических мероприятий по всей стране. Мы не позволим цепочке памяти прерваться!", - отметил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании области Владислав Атмахов.

В День Победы координаторы местных и первичных отделений ЛДПР во всей Нижегородской области традиционно присоединились к торжественным митингам и возложили цветы к мемориалам. В Навашинском и Выксунском районе активисты партии организовали патриотические автопробеги, а в Воскресенском провели акцию «Свеча памяти».

Всю предпраздничную неделю партийцы в разных уголках региона выходили на улицы своих населённых пунктов и в рамках движения "Георгиевская ленточка" раздавали символ Победы прохожим и автомобилистам.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода от ЛДПР Герман Карачевский, а также депутаты и координаторы Чкаловского, Городецкого, Балахнинского и Воскресенского отделений ЛДПР навещали ветеранов и тружеников тыла, поздравляли с праздником и вручали подарки от партии. А заместитель координатора НРО ЛДПР Ирина Молькова совместно с представителями молодёжной организации партии устроили настоящий праздник для пожилых людей из Дома-интерната в Чкаловском районе, организовав тематическую викторину ко Дню Победы.

Координаторы городских отделений адресно поздравили детей войны и побывали в гостях у пенсионеров из пансионата "Вера, Надежда, Любовь" в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Партийцы пообщались с представителями старшего поколения и подарили сувениры от ЛДПР.

Также Нижегородское региональное отделение партии активно поддержало Всероссийскую акцию "Бессмертный полк онлайн". Всю неделю партийцы присылали фотографии своих героев и видео с историями их подвига. Результатом командной работы стали видеоролики, которые можно увидеть на страницах официальных соцсетей НРО ЛДПР.

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Теги:
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