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Происшествия

Двух молодых мужчин с героином задержали в Сормовском районе

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали двух молодых мужчин - уроженцев республики ближнего зарубежья с наркотиками на территории Сормовского района Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МВД, инцидент произошел на улице Гаугеля. Там полицейские остановили для проверки двух мужчин 1997 и 2000 годов рождения.

В ходе личного досмотра у подозреваемых в незаконном обороте наркотиков нашли 50 свертков с героином общей массой около 80 гр.

Как пояснили задержанные, они занимались распространением запрещенных веществ на территории областного центра при помощи "тайников-закладок".

В отношении граждан возбудили уголовное дело, обоих подозреваемых заключили под стражу. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца.

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Теги:
Наркотики
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