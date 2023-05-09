"Т Плюс" призывает УК/ТСЖ Дзержинска и Кстово оперативно устранять нарушения во внутридомовых системах ГВС Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" обращает внимание управляющих организаций и жителей многоквартирных домов Дзержинска и Кстово на необходимость тщательно контролировать состояние внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

Специалисты тепловых сетей филиала совместно с тепловой инспекцией Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" регулярно проводят обследование сетей отопления и ГВС в подвальных помещениях домов с высоким уровнем расхода ресурса, что говорит об утечках на внутренних трубопроводах. При этом в ряде случаев наблюдается скопление большого количество воды на полу и даже фактическое подтопление подвальных помещений. Это говорит о том, что дефекты на коммуникациях могут существовать и не устраняться в течение долгого времени.

Утечки из сетей отопления и ГВС приводят к повышенному потреблению ресурса многоквартирным домом и, соответственно, существенному увеличению платы за общедомовые нужды, которая выставляется жителям. Кроме того, высокая влажность и повышенная температура в подвальных помещениях ухудшает санитарно-гигиеническое состояние дома: способствует появлению плесени и конденсата на стенах, размножению комаров и других вредных насекомых. Скапливающаяся в подвалах вода подмывает фундаменты и может привести к разрушению их конструкций.

Внутридомовые сети отопления и ГВС входят в зону ответственности управляющих организаций. К сожалению, выявленные факты значительных утечек говорят о недостаточном контроле за их состоянием. Призываем специалистов управляющих компаний, ТСЖ, ТСН своевременно выявлять и устранять возникающие повреждения, а жителей – не стоять в стороне, следить за состоянием своего дома, вовремя сигнализировать о замеченных недостатках и добиваться их исправления. В свою очередь, тепловые сети филиала готовы оказывать содействие управляющим организациям при проведении необходимых ремонтных работ и выявлении утечек.