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Общество

"Т Плюс" призывает УК/ТСЖ Дзержинска и Кстово оперативно устранять нарушения во внутридомовых системах ГВС

10 мая 2023 11:04  [59] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" обращает внимание управляющих организаций и жителей многоквартирных домов Дзержинска и Кстово на необходимость тщательно контролировать состояние внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.

Специалисты тепловых сетей филиала совместно с тепловой инспекцией Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" регулярно проводят обследование сетей отопления и ГВС в подвальных помещениях домов с высоким уровнем расхода ресурса, что говорит об утечках на внутренних трубопроводах. При этом в ряде случаев наблюдается скопление большого количество воды на полу и даже фактическое подтопление подвальных помещений. Это говорит о том, что дефекты на коммуникациях могут существовать и не устраняться в течение долгого времени. 

Утечки из сетей отопления и ГВС приводят к повышенному потреблению ресурса многоквартирным домом и, соответственно, существенному увеличению платы за общедомовые нужды, которая выставляется жителям. Кроме того, высокая влажность и повышенная температура в подвальных помещениях ухудшает санитарно-гигиеническое состояние дома: способствует появлению плесени и конденсата на стенах, размножению комаров и других вредных насекомых. Скапливающаяся в подвалах вода подмывает фундаменты и может привести к разрушению их конструкций. 

Внутридомовые сети отопления и ГВС входят в зону ответственности управляющих организаций. К сожалению, выявленные факты значительных утечек говорят о недостаточном контроле за их состоянием. Призываем специалистов управляющих компаний, ТСЖ, ТСН своевременно выявлять и устранять возникающие повреждения, а жителей – не стоять в стороне, следить за состоянием своего дома, вовремя сигнализировать о замеченных недостатках и добиваться их исправления. В свою очередь, тепловые сети филиала готовы оказывать содействие управляющим организациям при проведении необходимых ремонтных работ и выявлении утечек.

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Теги:
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