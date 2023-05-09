Двенадцать победителей конкурса "Взгляд в будущее" смогут бесплатно разместить свою рекламу в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двенадцать социальных предпринимателей, победивших в конкурсе "Взгляд в будущее", бесплатно разместят рекламу о своих проектах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс проводится с 2018 года дважды в год. Его организатором выступает АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики.

Партнеры конкурса предоставят победителям более 160 поверхностей для бесплатного размещения рекламы.

Победители конкурса определены в двух номинациях: семь – в номинации "Максимальный охват" и пять – в номинации "Эффективность и развитие".

Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Второй старт конкурса "Взгляд в будущее" запланирован на III квартал текущего года. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что нижегородские высокотехнологические ИТ-компании могут принять участие в бесплатной госпрограмме развития.