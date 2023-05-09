Лучшие нижегородские кадеты приняли участие в просмотре генеральной репетиции Парада Победы в Москве Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

6 и 7 мая 50 лучших воспитанников пяти окружных кадетских корпусов (Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского) в качестве поощрения за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях, успехи в специальной и военной подготовке посетили Москву. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Яркие впечатления в сердцах ребят оставила экскурсионная прогулка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот". На площадках Музейного комплекса приволжские кадеты познакомились с уникальной коллекцией бронетанкового вооружения из более чем 14 стран мира, насчитывающей около 400 экспонатов.

Ребята побывали в "Партизанской деревне" и Главном храме Вооруженных Сил России, строительство которого было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. В пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории России. Опоясывает храм мультимедийная галерея протяженностью в 1418 шагов "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Кульминацией поощрительной поездки в Москву стала генеральная репетиция Парада Победы страны, которая состоялась 7 мая в 10 утра по московскому времени, как только на Спасской башне пробили куранты. В этом году в праздничном шествии в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 8 тыс. военных, а также различные виды военной техники.

В пешей колонне на генеральной репетиции прошли офицеры, сержанты и солдаты, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, представители пограничных войск ФСБ, подразделения Росгвардии и МЧС. В Параде Победы также участвовали подразделения, принимающие участие в специальной военной операции на Украине.

Состав механизированной колонны традиционно возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Вслед за ним по Красной площади прошла военная техника различных подразделений Вооруженных Сил РФ.

Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая.