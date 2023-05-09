Росатом актуализировал план развития Национального центра физики и математики в Сарове Общество

Фото: пресс-служба Росатома

В Сарове в Доме учёных РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла двухдневная стратегическая сессия, посвящённая развитию Национального центра физики и математики (НЦФМ) и формированию необходимых мер поддержки для реализации его научной программы. Об этом сообщила пресс-служба НЦФМ.

Мероприятие было организовано Госкорпорацией "Росатом", в нём приняли участие руководители научных направлений Национального центра, представители различных министерств, аппарата Правительства, ведущих технологических корпораций, крупнейших вузов, администрации Нижегородской области и города Сарова и студенты МГУ Саров.

В ходе трёх секций - "Научная программа и трансфер технологий в НЦФМ", "Кадровый потенциал для НЦФМ" и "Развитие территории и инфраструктуры НЦФМ" - участники обсудили широкий круг вопросов.

Результаты обсуждения ключевых тем и задач были представлены на рассмотрение гендиректору Госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачёву.

Он отметил, что сейчас правительство РФ основной приоритет отдает повестке технологического развития России. Создавая Национальный научный центр мирового уровня в сотрудничестве с РАН и МГУ, Росатом готовит предложения по тому, какой вклад НЦФМ сможет внести в решение актуальнейших задач страны.

"В первую очередь эти задачи связаны с созданием новых технологий в конкретных приоритетных сферах применения для решения тех вызовов, которые стоят перед страной. Второе – мы предлагаем сделать НЦФМ инновационной площадкой для разработки принципов государственной политики в области трансфера технологий и в области науки. Третье – на базе Центра должно быть пространство для научных дискуссий российского и международного сообщества учёных, например, постоянно действующая конференция НЦФМ", – добавил глава Росатома.

Научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев отметил, что программа развития Центра актуализируется под приоритетные задачи страны, в том числе добавлением новых научных направлений.

"В рамках программы НЦФМ на сегодняшний день работает более 2200 российских учёных. Перед нами стоят задачи по созданию первых лабораторий НЦФМ для получения новых результатов национального масштаба. Важно также наладить направление международной деятельности, чтобы Центр стал площадкой, на которую можно приглашать лучших специалистов из-за рубежа, чтобы шла активная международная коммуникация, несмотря на санкционное давление. Для подготовки кадров и включения молодёжи в научную программу сегодня мы приняли решение о создании образовательной секции в Научно-техническом совете НЦФМ, которая будет участвовать в исследованиях всех направлений Центра... По интересу со стороны инновационных компаний, мы видим, что НЦФМ и Росатом могут помочь партнёрам с научным сопровождением создания новых технологий. Мы хотим, чтобы площадка НЦФМ была комфортна и для учёных, и для молодых кадров, и для специалистов по трансферу технологий", - сказал Александр Сергеев.

Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева подчеркнула, что основное конкурентное преимущество МГУ Саров и НЦФМ в том, что на площадках удалось за короткий период сформировать элитный профессорско-преподавательский состав. Благодаря этому из 45 магистрантов 42 человека трудоустроены в организации ЯОК, из них 37 человек пойдут работать в РФЯЦ-ВНИИЭФ, 20 студентов рассматривают поступление в аспирантуру МГУ Саров по тематике НЦФМ.

"Эти цифры – показатель большого интереса будущих ученых к нашей научной программе", - подчеркнула Татьяна Терентьева.

Замдиректора по капитальному строительству АО "Атомэнергопром" Александр Табачников представил решения и предложения о развитии территории и инфраструктуры НЦФМ.

Так, в 2023 году для формирования образовательной среды НЦФМ планируется к реализации 5,5 тысячи кв.м в жилой инфраструктуры, а в прошлом году введены в эксплуатацию 2 тысячи кв.м для студентов набора 2021-2022 года обучения.

"Первые здания кампуса филиала МГУ строились с помощью новой для России CLT-технологии. Мы придерживаемся мнения, что в НЦФМ инфраструктура также должна быть инновационной, поэтому одними из первых в нашей стране начали применять эту современную и экологичную технологию строительства. Апарт-комплекс для студентов и жилье для профессорско-преподавательского состава в этому году также будут построены из CLT-панелей. Кроме того, на территории НЦФМ начато строительство двух масштабных объектов – Центра коллективного пользования и Конгресс-центра. В части научной инфраструктуры до 2027 года планируется построить лаборатории “Астрофизика” и “Супермагнит”, а также разместить 8 лабораторий класса “мидисайенс” в быстровозводимых зданиях. Новая гостиница, инженерная и транспортная инфраструктура станут частью комфортной среды для жителей и гостей НЦФМ. Планируется, что в наукограде будет проживать не менее 10 тысяч человек, а НЦФМ будет тесно интегрирован в территории, социумы ближайших населённых пунктов, гармонично стимулировать их развитие и подпитываться оттуда кадрам", - рассказал Александр Табачников.

Итоговые доклады стратсессии в самое ближайшее время будут представлены вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.