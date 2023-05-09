Благоустройство территории около Успенской церкви по программе ФКГС планируется завершить к середине июля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Комплексное благоустройство территории около Успенской церкви в переулке Крутом по программе ФКГС планируется завершить к середине июля. Об этом сообщил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев, который осмотрел ход работ на объекте.

По его данным, территория сквера находилась в неудовлетворительном состоянии, с разрушенной системой водоотведения.

Как отметил глава района, в 2022 году жители проголосовали по программе ФКГС за благоустройство данного сквера.

Подрядчик заменит брусчатку, установит водоотводные лотки, асфальтовые дорожки, бордюры, наружное освещение. Также на территории появятся малые архитектурные формы, урны, скамьи, перголы, будут высажены деревья с кустарниками и цветниками.



Алексей Рыболовлев призвал жителей Нижегородского района проголосовать за объекты, которые будут благоустраивать в районе в 2024 году.

"Голосование проходит до 31 мая. На территории Нижегородского района это 4 объекта. В первую очередь, это Касьяновский овраг, второй объект - это сквер у Зачатской башни, третий - это Благовещенская площадь, четвертый - это территория на улице Ильинской у дома 54. Поэтому прошу жителей принять активное участие в голосовании и выбрать те объекты, которые они считают необходимым благоустроить в 2024 году", - подчеркнул глава района.

Напомним, продолжается голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024 году, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Выразить свое мнение можно до 31 мая 2023 года на сайте https://golosza.ru/ или в одном из специальных волонтёрских пунктов, которые открыты в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода и во всех МФЦ города.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Коминтерна и памятник паровозу приведут в порядок в этом году по программе ФКГС.