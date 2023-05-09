Цикл обучающих семинаров пройдет в нижегородском центре "Мой бизнес" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский областной центр "Мой бизнес" (ул. Академика Сахарова,4) запускает цикл обучающих семинаров по актуальным мерам поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Первый семинар цикла состоится 25 мая 2023 года.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, ключевая задача областного центра "Мой бизнес" - обеспечить предпринимателям региона возможность использовать весь спектр мер государственной поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Центр "Мой бизнес" решает эту задачу, в частности, с помощью консультаций по мерам поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которые можно получить на личном приеме, по горячей линии "Мой бизнес", на одноименном портале и через социальные сети. Всего в прошлом году центр провел более 12 тысяч консультаций", - отметил Андрей Саносян.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, по вопросам, вызвавшим наибольший интерес, специалисты центра организовывали семинары, которые посетили либо посмотрели в записи более 10 тысяч человек.

"Эксперты центра "Мой бизнес" проанализировали темы семинаров прошлого года и подготовили на этой основе два полноценных курса: "Как открыть свое дело" для начинающих предпринимателей и "Как настроить бизнес на успех" для уже работающих компаний. В рамках семинаров участники узнают, как начать и развивать свое дело с помощью инструментов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство", - отметил министр.

Цикл семинаров для начинающих предпринимателей охватывает базовые знания и навыки для старта бизнеса: создание бизнес-плана, выбор маркетинговой стратегии, основы ведения бухгалтерии и налоговой отчетности. Курс для опытных бизнесменов будет включать в себя такие темы, как стратегическое планирование, оценка рисков, лидерство, управление изменениями и работа с персоналом. При этом участвовать во всех занятиях необязательно – можно выбрать наиболее актуальные для себя.

Первый семинар курса - "Как открыть свое дело" - посвящен выбору бизнес-идеи и ее реализации с помощью инструментов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Заявки на участие принимаются на сайте центра "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 до 11.00 24 мая 2023 года.

Для тех, кто не сможет принять участие очно, предусмотрена прямая онлайн-трансляция тематического семинара в телеграмм-канале "Мой бизнес52" (https://t.me/mybusiness52), на странице областного центра "Мой бизнес" ВКонтакте (https://vk.com/mybusiness52), а также в офисах центра "Мой бизнес" в муниципалитетах области.

Напомним, в Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализующегося в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, представители бизнеса получают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку. В рамках нацпроекта были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 35 муниципалитетах. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей.

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.