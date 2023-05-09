Руководитель аппарата ЗСНО Максим Ребров поделился опытом внедрения бережливых технологий в нижегородском парламенте Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров поделился с представителями крупной госкорпорации из 6 федеральных округов успешным опытом внедрения инструментов бережливого управления в нижегородском парламенте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как подчеркнул Максим Ребров, нижегородское Заксобрание на регулярной основе делится своими наработками со многими представителями законодательных органов власти субъектов Российской Федерации и с коллегами из стран СНГ.

"В Приволжском федеральном округе мы сформировали комиссию по внедрению результатов системы бережливого управления, куда каждый субъект может внести свои предложения. Надеемся, в дальнейшем выстроить прочную связь по всей территории страны не только в законодательных органах власти, но и в других областях жизни наших граждан", - рассказал руководитель аппарата ЗСНО.

"Сегодня в режиме ВКС встретились с директорами представительств крупной госкорпорации из 6 федеральных округов Российской Федерации. Они хотят использовать наш опыт не только на своих предприятиях, но и тиражировать его на уровне местных законодательных органов власти. Такое сотрудничество для нас очень ценно в том числе и потому, что положительными результатами реализации нашего проекта заинтересовались такие крупные регионы как Московская, Новосибирская, Ленинградская и Свердловская области, Приморский и Краснодарский край. Мы рассказали о своих самых ярких проектах: они позволили сократить время обработки обращений граждан, процедуру выделения средств из фонда депутата на поддержку территорий (с 75 до 45-15 дней). В этом году наша "копилка" проектов пополнилась еще тремя новыми проектами", - добавил Максим Ребров.

Он также отметил, что ЗСНО получило высокую оценку своей работы от коллег.

"Надеюсь, что на следующей встрече уже они поделятся с нами результатами своих достижений по внедрению бережливых технологий на своих территориях и нам удастся почерпнуть новое из их опыта", - резюмировал руководитель аппарата ЗСНО.

Ранее сообщалось, что Законодательное Собрание Нижегородской области стало лидером среди региональных органов власти в проекте "Школа утилизации: электроника".