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Политика

Владимир Путин внёс "Россети" в список стратегически важных компаний

11 мая 2023 08:30  [88] Политика

Фото: Россети

Президент России Владимир Путин расширил список стратегически важных компаний России: своим указом он внёс в данный перечень энергетическую компанию "Россети". Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает телеканал "360".

Также глава государства подписал указ о развитии "Россетей". В документе указано, что в течение 9 месяцев правительство России передаст в уставный капитал акции новосибирских предприятий АО "Энергетик", АО "Электромагистраль" и АО "Региональные электрические сети".

Группа "Россети" представляет один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивая электроснабжение потребителей в 78 регионах страны. Контролирующим акционером ПАО "Россети" выступает Федеральное агентство по управлению госимуществом.

Напомним, что в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, основанный в 2004 году, входят государственные предприятия, продукция или услуги которых имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ, а также ОАО, акции которых находятся в федеральной собственности.

Всего в списке значатся более 1000 компаний, включая нижегородские предприятия "Центрэнергострой", "Волжское пароходство", "Теплообменник", ЦНИИ "Буревестник", аэропорт им. Чкалова, заводы "Электромаш", "Красный Якорь", "Красное Сормово" - и другие.

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Теги:
Владимир Путин Россети Электроэнергия
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