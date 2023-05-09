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Общество

Замгубернатора Нижегородской области вместе с молодежными активистами посетил экотропу "Копорье" в Городецком районе

11 мая 2023 14:02  [119] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович вместе с активистами нижегородских молодежных организаций посетил экологическую тропу "Копорье" в Городецком районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, акция прошла в рамках турпроекта "Больше чем путешествие".

Мероприятие было проведено с целью разработки предложений по благоустройству данной природной территории. Программа "Больше, чем путешествие" предполагает создание комплекса туристических экотроп с повышенной доступностью для всех желающих.

Как подчеркнул Олег Беркович, в Нижегородской области многое делается для заинтересованности молодежи остаться в регионе.

"В нашей Молодежной столице, действительно, для этого есть все условия. Однако мы стараемся выйти за рамки города и сделать экотуризм интересным. "Копорье" – наиболее подходящее для этого место. Три километра экотропы организованы так, чтобы максимально погрузиться в атмосферу спокойствия, единения с природой", - подчеркнул замглавы региона.

По словам главы нижегородского Минтуризма и промыслов Сергея Яковлева, участники мероприятия осмотрели вольер с пятнистыми оленями, узнали об условиях обитания бобров, о растениях, произрастающих в районе экотропы.

"Мы комплексно подходим к развитию разных видов туризма в нашем регионе. Активный туризм, включая пешие походы, сплавы и сап-туры, – одно из приоритетных направлений, которое динамично развивается в разных районах Нижегородской области", - добавил министр.

Также молодые лидеры и замгубернатора высадили саженцы яблонь на экотропе. В данной акции могут принят все желающие: для этого необходимо привести с собой саженцы, а необходимый инвентарь сотрудники "Копорье" выдадут на месте.

Как подчеркнула министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, экологическая составляющая обязательно входит в программу воспитания молодежи.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. 

Ранее сообщалось, что достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен".

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Теги:
Городецкий район Туризм
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