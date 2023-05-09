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Общество

Велопробег "Дорога Минина" пройдёт в Нижегородской области 21 мая

11 мая 2023 15:20  [109] Общество

Фото: vk.com/dorogaminina

Регистрация участников XVII велопробега "Дорога Минина" открылась в Нижегородской области, сообщает пресс-служба облправительства. Согласно информации, маршрут велопробега протяжённостью 70 км пройдёт по территории Балахнинского муниципального округа.

Открытый велопробег "Дорога Минина" проводится в Нижегородской области с 2006 года и посвящён Дню памяти гражданина Минина (21 мая).

В этом году акция будет посвящена 80-летию создания первого памятника Козьме Минину, установленному в Горьком в 1943 году, который спустя полвека - в 1990 году - был воссоздан и установлен в Балахне.

Участников из Нижнего Новгорода в Балахну доставит электропоезд. Старт будет дан в Балахне от памятника Кузьме Минину.

Велоколонна проедет в село Юрино – бывшее родовое имение князей Пожарских. После памятного мероприятия на обратном пути велосипедисты остановятся на привал с солдатской кашей и культурно-развлекательной программой. Завершится велопробег у ж/д станции Правдинск, откуда иногородние участники смогут уехать в Нижний Новгород.

На всё протяжении пути велоколонну будут сопровождать медики и автомобили ГИБДД.

Участвовать в мероприятии могут все желающие старше 18 лет. Условия проведения акции и электронная регистрация размещены на сайте: www.дорогаминина.рф.

Напомним, в прошлом году в велопробеге "Дорога Минина" приняли участие более 300 человек.

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Теги:
Велопробег
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