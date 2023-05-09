Сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Сотрудник аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Андерсон провел урок мужества для студентов ННГАСУ.

В ближайшее время в Академии пройдет конкурс патриотического плаката "Война и мир языком плаката".

Олег Андерсон рассказал студентам о принципах патриотического воспитания и о способах пропаганды патриотизма на существующих примерах разных стран. Вместе с гостем студенты "разобрали" популярные видеоролики, посвященные теме патриотизма.

"Вопросы, которые мы сегодня обсудили действительно важные. Правильная пропаганда и работа с молодежью по теме патриотического воспитания развивает активную гражданскую позицию, социальные качества, а также преданность своей Родине. И студенты, которые в будущем будут ответственны за эти процессы, должны видеть качественные примеры, знать все нюансы. Неудачная социальная реклама может полностью исказить восприятие человека", - отметил Олег Андерсон.

Студенты смогли задать интересующие вопросы, касающиеся не только патриотического воспитания, но и хода специальной военной операции.

Напомним, что 1 декабря 2022 года Олег Андерсон ушёл служить добровольцем на линию боевого соприкосновения, откуда вернулся в Нижний Новгород через 3,5 месяца после ранения. В настоящее время Олег Андерсон продолжает заниматься отправкой грузов в зону СВО. С 2014 года при его участии в ЛНР и ДНР отправлено больше 150 грузов с гуманитарной помощью.