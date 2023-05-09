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Общество

Нижегородские аграрии выполнили весенний сев на 77%

11 мая 2023 18:09  [109] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии выполнили весенний сев на 77%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, благодаря раннему началу посевной из-за благоприятной погоды на данный момент уже посеяно более 80% зерновых культур, а в целом сев выполнен на 77%, что на 43% больше, чем в 2022 году в это же время.

"Кроме того, аграрии рады прошедшим недавно дождям, они положительно скажутся на новом урожае. Конечно, прогнозы давать пока рано - природа иногда преподносит неприятные сюрпризы, но пока мы смотрим на урожай этого года с оптимизмом", - сказал Николай Денисов.

В этом году для стимулирования закупки качественного семенного материала были увеличены субсидии на покупку семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и многолетних бобовых трав. Субсидирование семян зерновых может достигать 40-50% затрат, а зернобобовых– 40%.

Напомним, в этом году в Нижегородской области будет засеяно около 1,1 млн га сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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