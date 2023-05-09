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Общество

Глава Арзамаса проголосовал за объект благоустройства по ФКГС на 2024 год

12 мая 2023 09:03  [55] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мэр Арзамаса Александр Щелоков принял участие в голосовании по выбору общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". 

Александр Щелоков проголосовал в волонтерском пункте на Соборной площади Арзамаса, где в настоящее время ведется масштабная реконструкция.

"Рейтинговое голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" - хороший способ проявить "локальный патриотизм" в выборе благоустройства того городского пространства, которое тебе близко во всех смыслах. Рад, что представилась возможность проголосовать именно в мобильном пункте. Раньше не успевал, а здесь мимо не пройдешь - удобно", - рассказал Александр Щелоков.

В этом году у жителей Арзамаса есть возможность выбрать одно из пяти общественных пространств для благоустройства в 2024 году. В списке "кандидатов" на обновление – зона отдыха у Смирновского пруда, каштановая аллея на ул. Пландина, сквер им. Ступина, лесная зона "Дубки" и аллея в микрорайоне "Кирилловский".

"Формирование комфортной городской среды" – самый капиталоемкий ресурс из тех, что существуют в формате инициативного бюджетирования. Поэтому есть намерение по итогам голосования благоустроить больше одного пространства из представленных на голосование. Есть задачи и по дворовым территориям многоквартирных домов, сюда тоже будут направлены средства программы", - добавил Александр Щелоков.

Одним из первых объектов в Арзамасе, благоустроенных с привлечением средств программы "Формирование комфортная городская среда", стал парк культуры и отдыха. Его обновили в 2019 году. Всего за время реализации программы в городском округе Арзамас появилось 13 благоустроенных общественных пространств, обновлено 78 дворов.

Напомним, голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится по 31 мая. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 180 тысяч жителей Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что благоустройство территории около Успенской церкви по программе ФКГС планируется завершить к середине июля. Пешеходный фонтан открыли в Первомайске по программе ФКГС.

 

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Теги:
Арзамас ФКГС
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