Подрядчика подозревают в мошенничестве на 43 млн рублей при ремонте школы в Нижнем Новгороде Происшествия

В отношении руководителя фирмы, выполнявшей капремонт в одной из школ Московского района Нижнего Новгорода, возбудили дело по подозрению в мошенничестве на 43 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как полагает следствие, в июне 2021 года между администрацией города и подрядной организацией был заключен контракт на выполнение ремонтных работ в образовательном учреждении.

По окончании срока, указанного в контракте, подрядчику были переведены денежные средства в объеме 67 млн рублей.

Однако экспертная комиссия пришла к выводу, что на объекте не были выполнены такие виды работ, как ремонт кровли, фасада, систем водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции.

Муниципалитету был причинен ущерб на сумму почти в 43 млн рублей.

Следователи также установили, что похищенными денежными подрядчик распорядился в личных целях. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что директора стоматологической клиники в Нижнем Новгороде будут судить за обман пациентов на 10 млн рублей.