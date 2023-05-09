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Общество

Олимпиадное программирование обсудят участники образовательного проекта "НЕЙМАРК. Лекторий" в Нижнем Новгороде

12 мая 2023 09:56  [85] Общество

Действующий тренер по олимпиадному программированию, ведущий инженер Huawei, серебряный призер ICPС-2011 Алексей Шмелев в ходе занятия "НЕЙМАРК.Лекторий" расскажет об основах IT. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Слушатели образовательного курса узнают, с чего начинаются большие достижения в ИТ, почему ведущие ИТ-компании "охотятся" за участниками и победителями соревнований, как занятия олимпиадным программированием меняют мышление и почему важно соревноваться с лучшими. Он поделится тем, каково быть тренером чемпионов, а также расскажет о легендарной нижегородской олимпиаде им. В.Д. Лелюха.

"Олимпиадное программирование является одной из главных "фишек" нижегородского ИТ. Эта уникальная школа интеллектуальных соревнований позволяет готовить нам не просто разработчиков, а творцов, способных решать самые сложные задачи в короткие сроки. Уверен, что успех Нижнего Новгорода на ICPC в 2021 году, когда наша команда обошла в турнирной таблице Гарвард, Кембридж и MIT, - только начальная точка в череде побед. А должную инфраструктуру для побед будущего мы создадим в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК", – подчеркнул советник губернатора Нижегородской области по развитию ИТ в регионе Валерий Черепенников.

Встреча состоится в офлайн- и онлайн-режиме в формате "вопрос-ответ". Зарегистрироваться на мероприятие и задать вопросы спикерам можно на сайте: https://neimark-it.ru/lekciya_16_05_23/?utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=press_release. Присоединиться к онлайн-трансляции можно по ссылке: https://vk.com/video/@neimark_it?list=20c2341f4c48e7aea5&preview=&webcast=&z=video-211802468_456239042.

Лекторий организован при поддержке АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", АНО "Горький Тех".

Ранее сообщалось, что образовательный проект "НЕЙМАРК.OpenSourсe.Интенсив" стартовал в Нижегородской области.

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Теги:
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